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В Мининфраструктуры рассказали о строительстве Дарницкого моста

Дарницкий мост
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Для завершения строительства Дарницкого моста в Киеве необходимо 30 млн евро.

Для завершения строительства Дарницкого моста в Киеве необходимо 30 млн евро, однако перед этим нужно выплатить долг турецкому подрядчику.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

"Для достройки Дарницкого моста надо 30 млн евро. Эта сумма абсолютно посильная для Киева", - сказал он.

Довгань сообщил, что на Дарницком мосту необходимо завершить только строительство нескольких съездов, но существует несколько проблем, которые мешают это сделать.

"Проблема в достройке съездов на Дарницкий мост заключается в том, что он находится на балансе "Укрзализныци". Его надо передать на баланс города. А вторая проблема в том, что есть задолженность перед турецким подрядчиком. Они насчитали, с учетом штрафных санкций 120 миллионов грн. Но мы с этим не согласны. Там сумма намного меньше", - сказал он.

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Новости Украины, Виктор Довгань, Дарницкий мост, Киев, Мининфраструктуры, Украина.
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