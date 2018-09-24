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Судьи Шевченковского райсуда пожаловались в ГПУ на угрозы

Шевченковский суд
16:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Судьям Шевченковского райсуда Киева поступают сообщения с угрозами, сообщают в суде.

Судьям Шевченковского районного суда г.Киева на личные мобильные телефоны в мессенджер Viber поступали сообщения с угрозами от адресата с именем "Трезубец", которого нет среди личных контактов судей.

По информации Шевченковского райсуда, сообщения с угрозами приходили судьям 21-22 сентября 2018 года.

"Каждое сообщение персонифицировано и начинается с имени судьи, в адрес которого оно поступало. Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением ими дел, которые будут касаться интересов определенного лица", - отмечается в сообщении суда.

Шевченковский райсуд обратился к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины относительно вмешательства в профессиональную деятельность судей.

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Новости Украины, Киев, Суд, Судьи, Угрозы судьям, Украина, Шевченковский суд.
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