Судьи Шевченковского райсуда пожаловались в ГПУ на угрозы

Судьям Шевченковского районного суда г.Киева на личные мобильные телефоны в мессенджер Viber поступали сообщения с угрозами от адресата с именем "Трезубец", которого нет среди личных контактов судей.

По информации Шевченковского райсуда, сообщения с угрозами приходили судьям 21-22 сентября 2018 года.

"Каждое сообщение персонифицировано и начинается с имени судьи, в адрес которого оно поступало. Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением ими дел, которые будут касаться интересов определенного лица", - отмечается в сообщении суда.

Шевченковский райсуд обратился к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины относительно вмешательства в профессиональную деятельность судей.