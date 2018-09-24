В Хмельницком собираются построить Дворец спорта за 277 млн гривень

Управление капитального строительства департамента архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов исполнительного комитета Хмельницкого городского Совета 21 сентября объявило тендер на строительство Дворца спорта на улице Прибужская, 5/1а в Хмельницком.

Об этом указано в объявлении в системе закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость объекта составляет 277 млн грн.

Дворец спорта будет иметь 4 этажа: на первом - расположится спортивная арена на 2500 зрителей, которая будет предназначена для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Здесь также обустроят раздевалки для команд с душевыми и санитарными узлами, тренерские комнаты и технические помещения.

Второй этаж будет включать два тренажерных зала, раздевалки, медицинский кабинет, тренерские комнаты, кабинеты директора и его заместителя, холлы и коридоры.

На третьем этаже будут залы для ритмичной оздоровительной гимнастики и хореографии; раздевалки, медицинский кабинет, тренерские комнаты, холлы и коридоры.

Четвертый этаж будет выполнять техническую функцию - там разместят вентиляционные камеры для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях Дворца спорта.

Согласно тендерной документации, строительство объекта продлится до 31 декабря 2020 года.

Начало аукциона запланировано на 27 ноября этого года.

Как известно, 4 июля Кабмин утвердил распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в размере 150 млн грн на строительство/реконструкцию дворцов спорта в 2018 году. Хмельницкому досталась субвенция в 27 млн грн.