В ООС отправлена партия специальных автомобилей "Богдан"

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в понедельник состоялась отправка 7 новых модернизированных санитарных автомобилей "Богдан" в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Все автомобили были переданы 65-му военно-мобильному госпиталю. Главной задачей автомобилей станет эвакуация раненых с линии соприкосновения в медицинское учреждение. Каждый из них может вместить 9 сидячих или 3 лежачих раненых", - говорится в обнародованном на сайте оборонного ведомства сообщении.

Модернизированные санитарные "Богдан" имеют усиленную ходовую часть, функцию светомаскировки, автономный обогрев кунга, радиосвязь и тому подобное.

"Это существенное усиление нашего автопарка, ведь санитарные автомобили, которыми мы сейчас пользуемся, исчерпали свой ресурс. Отныне, оперативность эвакуации раненых в медицинские учреждения повысится в разы", - отметил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковник медицинской службы Юрий Подолян.