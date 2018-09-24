День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Новости: В ОБСЕ взялись за изучение степени вредности от выбросов Титана
В ОБСЕ взялись за изучение степени вредности от выбросов Титана
Новости: Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года
Новости: Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
X

На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier"

Unifier
21:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: loda.gov.ua

Новости Украины: На Львовщине на Яворовском полигоне состоялась передача полномочий операции "Unifier".

В Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне состоялась торжественная церемония передачи полномочий операции "Unifier".

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

"Торжественная церемония передачи полномочий операции "Unifier" состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, заместитель командующего Объединенного командования операций с Канады генерал-майор Уильям Сеймор, почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, начальник Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины генерал-майор Владимир Гордейчук и другие высокопоставленные гости",- говорится в сообщении.

Подполковник Фрейзер Олд передал полномочия операцией "Unifier" подполковнику Пьеру Леру. Вместе с генерал-майором Уильямом Сеймуром они закрепили этот факт своими подписями в соответствующих протоколах.Это уже шестая ротация канадского контингента военной миссии операции "Unifier". От начала работы миссии с помощью специалистов Канады прошли обучение более 5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за содействие развития международного военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Вооруженными Силами Канады и по случаю очередной ротации военнослужащих Вооруженных Сил Канады в рамках операции "Unifier" четырем военнослужащим Канады объявили благодарность председателя облгосадминистрации.

Операция "Unifier" - это миссия Канадских вооруженных сил (CAF) для поддержки сил безопасности в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, UNIFIER, Канада, Украина, Явороский полигон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Полиция назвала 5 версий покушения на активиста Михайлика в Одессе СБУ перехватила переговоры главарей "ДНР" после ликвидации Захарченко В Мининфраструктуры рассказали о строительстве Дарницкого моста

Последние новости

Раванелли: Когда я объявил о своем уходе, игроки заплакали Красиво жить не запретишь: роскошный средиземноморский дом в Италии (Фото) В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
05 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
21:38 Трамп отложил обсуждение с замгенпрокурором Розенстайном его отставку
21:29 Медики подсказали, какие сладости можно есть во время диеты
21:11 Анита Луценко показала в Instagram, как выглядела с избыточным весом
21:05 Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины
21:01 Улыбка до ушей: смешные люди, у которых работает смекалка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Звезда фильма "Отряд самоубийц" снялась в фотосессии известного глянца
Звезда фильма "Отряд самоубийц" снялась в фотосессии известного глянца
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь