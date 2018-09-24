На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier"

В Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне состоялась торжественная церемония передачи полномочий операции "Unifier".

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

"Торжественная церемония передачи полномочий операции "Unifier" состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, заместитель командующего Объединенного командования операций с Канады генерал-майор Уильям Сеймор, почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, начальник Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины генерал-майор Владимир Гордейчук и другие высокопоставленные гости",- говорится в сообщении.

Подполковник Фрейзер Олд передал полномочия операцией "Unifier" подполковнику Пьеру Леру. Вместе с генерал-майором Уильямом Сеймуром они закрепили этот факт своими подписями в соответствующих протоколах.Это уже шестая ротация канадского контингента военной миссии операции "Unifier". От начала работы миссии с помощью специалистов Канады прошли обучение более 5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за содействие развития международного военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Вооруженными Силами Канады и по случаю очередной ротации военнослужащих Вооруженных Сил Канады в рамках операции "Unifier" четырем военнослужащим Канады объявили благодарность председателя облгосадминистрации.

Операция "Unifier" - это миссия Канадских вооруженных сил (CAF) для поддержки сил безопасности в Украине.