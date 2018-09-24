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Украинские корабли не платили за проход под Крымским мостом

Корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец"
23:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: 23 сентября два корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись в Бердянск, прошли под Керченским мостом.

При проходе двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец", которые 23 сентября через Керченский пролив следовали в порт Бердянска, украинские военные воспользовались услугами керченского лоцмана для прохода через пролив, однако не платили ему.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии 24 сентября рассказал первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов.

"Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался", – отметил он.

Ранее крымские СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщили, что при проходе двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец", которые 23 сентября через Керченский пролив следовали в порт Бердянска, была произведена оплата лоцманской службе, расположенной в Керчи.

Накануне информацию о нахождении керченского лоцмана на борту украинского военного корабля при проходе Керчь-Еникальским каналом подтвердил в своем Фейсбуке генеральный директор подконтрольных России "Крымских морских портов" Алексей Волков.

Волков отметил, что лоцманскую проводку украинских военных судов по Керченскому проливу осуществило предприятия "Крымские морские порты", которое располагает лоцманской службой в Керчи.

23 сентября два корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись в Бердянск, прошли под Керченским мостом. Ситуацию с воздуха контролировали самолеты-разведчики США.

Как сообщили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей A500 "Донбасс" и A830 "Корец" проходил в сложной обстановке. В пресс-центре подчеркнули, что украинские ВМС "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений".

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Новости Украины, "Корец", Андрей Тарасов, ВМС Украины, Донбасс, Новости Украины, Украина.
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