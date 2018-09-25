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Аброськин сообщил о наработках следствия по делу о нападении на Михайлика

Вячеслав Аброськин
03:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Вячеслав Аброськин прокомментировал расследование по делу о нападении на общественного активиста Олега Михайлика.

Первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявляет, что у следственной группы по расследованию нападения на общественного активиста Олега Михайлика в Одессе уже есть наработки, которые позволят раскрыть преступление.

"После сбора информации сразу было выдвинуто несколько версий произошедшего, пока их отрабатывают следователи. Уже есть определенные наработки, которые должны привести к раскрытию этого преступления, но пока их не будем разглашать, чтобы не навредить следствию", - сказал он в ходе оперативного совещания в Одессе, сообщает в понедельник вечером пресс-служба Национальной полиции Украины.

Говоря о принятом главой Нацполиции Сергеем Князевым решении провести в Одессе оперативную отработку, В.Аброськин сказал: "Мы привлечем к отработке все оперативные подразделения криминального блока Национальной полиции".

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 и ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Следствие не называет основной версии преступления, рассматриваются все версии – от бытовой до тех, которые могут быть связаны с общественной деятельностью О.Михайлика.

24 сентября начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что следствие рассматривает пять версий покушения на активиста О.Михайлика в Одессе, а орудие преступления пока не установлено.

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Новости Украины, Вячеслав Аброскин, Нападение на Михайлика, Новости Украины, Одесса, Олег Михайлик, Полиция, Украина.
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