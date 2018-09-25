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Во Львове сбежал из-под стражи мужчина, устроивший смертельное ДТП

Смертельное ДТП во Львове
04:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полиция открыла уголовные производства по статьям о побеге из-под стражи и насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

22-летний житель Львова, устроивший смертельное ДТП в ночь на понедельник, сбежал из-под стражи в больнице №8 и объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, мужчине помогли сбежать из-под стражи неизвестные лица, избившие сотрудников полиции, которые охраняли задержанного. Злоумышленники скрылись из больницы. Задержанный объявлен в розыск.

Полиция открыла уголовные производства по статьям о побеге из-под стражи и насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

По данным полиции, минувшей ночью на улице Стрыйской во Львове столкнулись автомобиль БМВ и микроавтобус "Мерседес спринтер". В результате столкновения погиб 29-летний пассажир БМВ, а еще один – получил травмы.

22-летний водитель БМВ, также получивший травмы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под стражу и доставили в больницу.

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