Врачи рассказали о состоянии раненого в Одессе активиста Михайлика

Состояние одесского активиста Олега Михайлика, которого в Одессе 22 сентября ранили из огнестрельного оружия, стабильно. В то же время, пулю врачи еще не извлекали, это планируется сделать после того, как его состояние окончательно стабилизируется.

Об этом в эфире Громадського рассказал главный врач Клинической больницы № 1 Одессы Евгений Григорьев.

"Состояние пациента стабильное, проводится весь объем консервативной терапии, положительная динамика течения. Удаление инородного тела происходит после того, как у больного будет стабильное состояние, и делается это, как правило, в плановом порядке через 2-3 месяца. Травма достаточно серьезная, больного доставили в состоянии клинической смерти", — сообщил врач.

Григорьев уточнил, что пациент находится в реанимации. "Он в сознании, ест, общается с родными, завтра будем его поднимать", — сказал он.

Врач объяснил, что пулю врачи планируют удалить позже, поскольку сейчас у пострадавшего возникло воспаление легких, и оперативное вмешательство может только навредить.

22 сентября в Одессе стреляли в общественного деятеля, председателя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Для расследования нападения на Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СБУ.

23 сентября в Одессе около сотни людей вышли на протест, требуя от правоохранителей расследовать нападение на Михайлика.

Генпрокурор Юрий Луценко 24 сентября сообщил, что провел совещание с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин отметил, что следствие рассматривает пять версий покушения на активиста, большинство из них связана с его профессиональной деятельностью.