Киевводоканал предупредил киевлян об отключении холодной воды

"Киевводоканал" на протяжении четырех дней, с 26 по 29 сентября, будет временно отключать холодное водоснабжение абонентов по ряду адресов для проведения ремонтных работ, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Так, отключение воды произойдёт по следующим адресам: 26 сентября с 8:00 до 07:00 27 сентября - ул.Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; ул.Щербакивского, 47-В; 27 сентября с 8:30 до 07:00 28 сентября - ул.Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46; 28 сентября с 8:00 до 07:00 29 сентября - ул.Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пер.Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23.

Кроме этого, без холодного водоснабжения с 19:00 28 сентября до 09:00 29 сентября останутся объекты по ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29; 28 сентября с 9:00 до 07:00 29 сентября - ул.Бориспольская, 19,34.

"Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - говорится в сообщении.