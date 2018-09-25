Обострение на Донбассе: 27 вражеских обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий в течение суток потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

Боевики НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. По опорному пункту наших войск у Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного боевики применили вооружение боевых машин пехоты.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и четверо получили ранения.