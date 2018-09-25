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Обострение на Донбассе: 27 вражеских обстрелов, потерь нет

На Донбассе за сутки потерь нет
09:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет.

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий в течение суток потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

Боевики НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. По опорному пункту наших войск у Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного боевики применили вооружение боевых машин пехоты.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевик НВФ уничтожен и четверо получили ранения.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
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