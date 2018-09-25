Из Киева на Донбасс запустят ночной экспресс

Поезд "Киев-Пассажирский – Лисичанск" (Луганская обл.) запустят в воскресенье, 30 сентября, сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Ночной экспресс из столицы в Лисичанск запускаем уже с этого воскресенья. Это направление одно из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев - Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс - 30 сентября", - написал Е.Кравцов на странице в "Фейсбук" во вторник.

По его словам, вагоны в поезде купейные и категории "люкс".

Останавливаться поезд будет в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном.

Отправление из Киева – в 21.48, прибытие в Лисичанск – в 10.21 (продолжительность следования 12 часов 33 минуты).