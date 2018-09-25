На Донбассе восстановили водоснабжение

В Авдеевке (Донецкая обл.) завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода, возникших вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, возобновлено водоснабжение ряда населенных пунктов, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

"Под общей координацией украинской стороны СЦКК работники коммунального предприятия "Вода Донбасса" ликвидировали 4 прорыва 1-й и 2-й нитки Юго-Донбасского водовода. Восстановлено водоснабжение Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Курахово, Павлополя, Селидово и Волновахи", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил на странице в Фейсбуке.

Кроме того, начат очередной этап работ по укреплению дамб шламонакопителей первой и третьей очереди Торецкого фенольного завода. Удалось получить гарантии безопасности для продолжения работ на объекте до 21 ноября текущего года.