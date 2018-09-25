Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)

Снег в Карпатах и заморозки на почве по всей Украине. К нам движется значительное похолодание. Ветер будет только усиливаться. Из-за сильных ливней видимость будет ограничена. Накануне в результате непогоды без электричества остались сотни населенных пунктов. В Черновцах на землю падали не только старые деревья, сломанные ураганом, но и бетонные столбы, сильный ветер сорвал слой утепления с новостройки.

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей продолжает идти снег, температура воздуха ниже ноля, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:20 25.09.2018 на г.Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер В. С-В 5-6 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении на странице поста в соцсети Facebook.

Появились также фото с горной вершины, на которых видно, что ее сильно засыпало снегом.

Спасатель Василий Фицак отмечает, что толщина снежного покрова достигает более 5 сантиметров. Он обнародовал впечатляющее видео с вершины.

Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

К слову, в соцсетях пишут, что снег выпал и на самой большой долине Карпат – Руне. С веб-камер видно, что снег сыплет и на горнолыжном курорте Драгобрат, и на Буковели.

Долина Карпат – Руна

Снег на Драгобрате