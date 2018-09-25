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Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)

Смотрите фото (7)
В Карпатах выпал снег
11:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Соцсети

Новости Украины: В ближайшие дни погода в Украине продолжит ухудшаться: снег в Карпатах и заморозки на почве по всей территории.

Снег в Карпатах и заморозки на почве по всей Украине. К нам движется значительное похолодание. Ветер будет только усиливаться. Из-за сильных ливней видимость будет ограничена. Накануне в результате непогоды без электричества остались сотни населенных пунктов. В Черновцах на землю падали не только старые деревья, сломанные ураганом, но и бетонные столбы, сильный ветер сорвал слой утепления с новостройки.

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей продолжает идти снег, температура воздуха ниже ноля, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:20 25.09.2018 на г.Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер В. С-В 5-6 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении на странице поста в соцсети Facebook.

Появились также фото с горной вершины, на которых видно, что ее сильно засыпало снегом.

Спасатель Василий Фицак отмечает, что толщина снежного покрова достигает более 5 сантиметров. Он обнародовал впечатляющее видео с вершины. 

Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

К слову, в соцсетях пишут, что снег выпал и на самой большой долине Карпат – Руне. С веб-камер видно, что снег сыплет и на горнолыжном курорте Драгобрат, и на Буковели.

Долина Карпат – Руна

Снег на Драгобрате

Снег в Буковели

Напомним, в ближайшие сутки, 26 сентября, погоду в Украине будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков. 

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.

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В Карпатах без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем температура 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

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Новости Украины, Горы, Карпаты, Погода, Снег.
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