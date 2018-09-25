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Украинские военные корабли прибыли в Мариуполь: без провокаций РФ не обошлось

Суда "Донбасс" и "Корец" прибыли в Мариуполь
13:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mil.in.ua

Новости Украины: Корабли ВМС Украины, прошедшие из Черного моря через Керченский пролив, дошли до Мариуполя.

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в порт г.Мариуполь Донецкой области, вместе с ними прибыли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

"Сегодня, 25 сентября в 09.35, заходом морского буксира "Корец" завершился переход группы судов Военно-морских сил ВС Украины в порт Мариуполь", - сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети Facebook.

При этом в ВМС сообщили о провокации с российской стороны. "Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст"… опасно маневрировавшего рядом с украинским катером морской охраны. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" он был остановлен и недопущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре командования опровергли информацию о якобы оплаты лоцманских услуг стране-агрессору. "Никакие оплаты лоцманских услуг при следовании по Керченскому проливу не осуществлялись", - заявили в ВМС ВСУ.

 

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Ранее сайт "Украинский милитарный портал" сообщил, что "Донбасс" и "Корец" пришли в порт Мариуполя вечером в понедельник в сопровождении двух малых бронированных артиллерийских катеров. Во время прохождения через акваторию Азовского моря корабли сопровождали российские плавсредства, однако на большом расстоянии.

В сообщении отмечается, что "Донбасс" и "Корец" должны стать основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Как сообщалось, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в воскресенье днем вошли в Азовское море, пройдя через Керченский пролив.

Пресс-офицер ВМС ВСУ Олег Чалик сообщил, что суда во время следования в Азовское море не запрашивали у РФ разрешения на прохождение через Керчь-Еникальский канал, а реализовали свое законное право на прохождение. При этом оккупационные власти Крыма утверждают, что "Донбасс" и "Корец" получили у российской стороны разрешение на проход по Керчь-Еникальскому каналу, а также якобы обращались за лоцманской поддержкой.

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Новости Украины, "Корец", ВМС Украины, Донбасс, Мариуполь.
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