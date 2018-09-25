В результате ДТП в Кривом Роге пострадали 10 человек

Одного из пострадавших пассажиров доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости.

В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).