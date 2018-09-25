Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4529078-v-rezultate-dtp-v-krivom-roge-postradali-10-chelovek.html
В результате ДТП в Кривом Роге пострадали 10 человек
14:32 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Сегодня, 25 сентября, в Кривом Роге маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево.
Одного из пострадавших пассажиров доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости.
В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Ливни и штормовой ветер: в Украине пропал свет в сотни населенных пунктов
"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Телеграф