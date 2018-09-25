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В результате ДТП в Кривом Роге пострадали 10 человек

ДТП в Кривом Роге
14:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Полиция Днепропетровской области

Новости Украины: Сегодня, 25 сентября, в Кривом Роге маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево.

Одного из пострадавших пассажиров доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости.

В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Новости Украины, ДТП, Кривой Рог, Полиция, Украина.
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