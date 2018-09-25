Нападение на активиста: полиция Одессы начала "зачистку" криминалитета (Видео)

Полиция и Нацгвардия начали в Одессе "зачистку" криминалитета после нападения на активиста Олега Михайлика.

Об этом в Facebook сообщает первый заместитель председатель Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Сегодня силами Национальной полиции и Национальной гвардии мы начинаем профилактические мероприятия в Одессе", - написал Аброськин.

Он напомнил, что летом полиция достаточно эффективно провела профилактическую отработку всей Одесской области, цель которой было не допустить совершения преступлений в отношении отдыхающих.

"Что касается преступления в отношении Олега Михайлика и других тяжких преступлений в отношении граждан Украины, мы будем делать все зависящее от Национальной полиции, чтобы преступники были установлены и привлечь их к уголовной ответственности", - отметил Аброськин.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста, руководителя городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Следствие рассматривает пять возможных версий покушеия.