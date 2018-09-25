На украинско-польской границе "тихая забастовка" создала большие пробки

На Львовщине в связи с так называемой "итальянской забастовкой" польских контрольных служб на границе с Польшей в очередях стоят 860 автомобилей.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

"Сегодня, 25 сентября, по состоянию на 12:00 в пунктах пропуска Львовской области на украинско-польской границе образовались очереди целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые большие очереди собрались в пропускных пунктах "Рава-Русская - Гребенне" (150 пассажирских и 90 грузовых транспортных средств), "Краковец-Корчева" (120 пассажирских и 210 грузовых) и "Шегини - Медика" (80 пассажирских и 160 грузовых). Значительно меньше транспортных средств скопилось в пунктах пропуска "Грушев - Будомеж" (30 пассажирских) и "Смильница - Кросценко" (20 пассажирских). В пункте пропуска "Угринов - Долгобычув" очередей нет.

Одной из причин скопления транспортных средств является так называемая тихая забастовки польских контрольных служб на границе. Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года ее пересекло почти 14,5 млн человек. Сотрудники Пограничной службы, среди прочего, требуют увеличения зарплат.

"Итальянская забастовка" заключается в слишком скрупулезном соблюдении своих обязанностей со стороны работников, что приводит к замедлению темпов работы или ее остановке при одновременном нахождении на рабочем месте.