В столичном метро задержали мужчину, перевозившего гранаты

Сотрудники полиции киевского метрополитена изъяли у предполагаемого торговца оружием гранаты. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"У 34-летнего киевлянина изъяли два предмета, похожие на гранаты РГД-5 и запалы к ним и направили на проведение экспертного исследования. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следствия будем устанавливать, где именно злоумышленник приобрел боеприпасы и с какой целью", - рассказал начальник управления полиции в столичном метрополитене Виталий Быков.

Сейчас боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают цель опасных предметов и место их приобретения.

Перед этим работники полиции получили оперативную информацию о мужчине, который хранит и сбывает оружие на территории города.

Оперативники установили личность злоумышленника, а когда он вошел в метрополитен, решили его проверить.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее подобный случай произошел на Левом берегу столицы. 11 сентября правоохранители задержали прохожего с гранатой РГД-5 в кармане. Им оказался ранее судимый за убийство местный житель.