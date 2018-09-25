В Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто, пострадал патрульный

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

"25 сентября около 15:30 на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого произошло ДТП с участием служебного автомобиля. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль Mercedes и Toyota Prius", – проинформировали в патрульной полиции.

В результате инспектора патрульной полиции госпитализировали. Больше с граждан никто не пострадал. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии.