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В Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто, пострадал патрульный

ДТП в Харькове
18:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 25 сентября, в Харькове полицейское авто попало в ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

"25 сентября около 15:30 на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого произошло ДТП с участием служебного автомобиля. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль Mercedes и Toyota Prius", – проинформировали в патрульной полиции.

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В результате инспектора патрульной полиции госпитализировали. Больше с граждан никто не пострадал. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии.

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Новости Украины, ДТП, ДТП в Харькове, Патрульная полиция, Украина, Харьков.
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