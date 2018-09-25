Выяснены подробности задержания подозреваемых в покушении на Михайлика

Прокурор Одесской области Олег Жученко подтвердил задержание трех подозреваемых в покушении на известного общественного активиста, лидера городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика, который получил 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Одного из них доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Его адвокат заявил, что этот гражданин является инвалидом I группы и поэтому не может быть причастным к покушению.

Об этом сегодня вечером Жученко заявил на встрече с представителями общественных организаций и партий, которая проходит в Одесской областной государственной администрации.

Прокурор отметил, что трое задержанных подозреваются в покушении и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Он добавил, что в ходе оперативно-следственных действий проведены санкционированные обыски, в результате которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, как предполагают, был произведен выстрел.

"Огнестрельное оружие обнаружено в конкретном месте... Сейчас им (задержанным - ред.) готовится сообщение о подозрении в покушении на убийство - ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - отметил Жученко, акцентировав, что покушение было не спонтанным, а хорошо спланированным.

Он также опроверг утверждения родственников и адвоката одного из фигурантов о том, что последний в связи с инвалидностью физически не мог совершить покушение на активиста. В частности, по словам прокурора, доставленного в больницу подозреваемого опознали некоторые активисты, которые утверждают, что этот гражданин летом в Одессе на улице Балковской принимал участие в конфликте с применением оружия.

Ранее, поздно вечером 22 сентября, в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего сейчас стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решили пока не удалять.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на Михайлика. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса "Золотой берег" (активист возглавлял общественную организацию "Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья "Правое дело", которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком "Успех" - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено из хулиганских побуждений.