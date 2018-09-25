В Виннице ищут сбежавшую из зоопарка обезьяну
Новости Украины: В Винницу ищут самца обезьяны по кличке Филя.
В Виннице разыскивают обезьяну - самец по кличке Филя сбежал из мини-зоопарка и, вероятно, готовился к этому заранее.
В сетке вольера нашли сделанную им дыру, говорится в сюжете ТСН.
Работники зоопарка подозревают: причиной бегства является стресс, обезьяну могли напугать дети-посетители.
Уже нашлись свидетели, которые видели Филю в кустах зоопарка.
Но как только он заметил слежку, начал запутывать следы и окончательно исчез из поля зрения.
В зоопарке объявили поисковую операцию. Чтобы Филя выжил, поймать его надо до холодов.
"Я подошла сюда, чтобы ей налить водички. Увидела, что она там в загоне, не в вольере, а немножко дальше. Я хотела открыть, чтобы ее запустить туда дальше, а она прыгнула мне на голову и убежала", - рассказывает смотрительница Наталья Грабовская.
"Я боюсь, чтобы ее не сбила машина. Чтобы она не создала аварию. И до минус десяти ее надо нам поймать. Ведь до минус десяти она может жить. А потом уже нет", - говорит владелица мини-зоопарка Наталья Черная.