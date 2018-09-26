В Харькове госисполнитель "забыл" перечислить Центризбиркому 100 тысяч гривень

Чиновников отдела государственной исполнительной службы одного из районов г.Харькова не перечислил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) деньги, взысканные по решению суда с предпринимателя в интересах окружного избиркома.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Харьковский апелляционный хозяйственный суд еще в 2011 году удовлетворил иск прокуратуры в интересах одного из территориальных округов окружной избирательной комиссии. По решению суда в пользу государства с ответчика (предпринимателя) было взыскано 100 тыс. грн.

Во исполнение этого решения суд выдал соответствующий приказ и направил его в Госисполнительную службу. Средства поступили на счет службы, но госисполнитель без веских на то причин не перечислил их в Центральную избирательную комиссию, закрыв исполнительное производство.

По данному факту прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебной халатности).