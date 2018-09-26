Обострение на Донбассе: пятеро украинских военных получили ранения

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, пятеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В том числе - с вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, с миномета калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

По данным украинской разведки в течение суток двух боевиков уничтожено и еще шестеро ранены.

"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.