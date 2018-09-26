Обострение на Донбассе: пятеро украинских военных получили ранения
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получили пятеро военнослужащих.
За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, пятеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В том числе - с вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, с миномета калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
По данным украинской разведки в течение суток двух боевиков уничтожено и еще шестеро ранены.
"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.