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Украденную в Киево-Печерской лавре икону "Георгия Победоносца" нашли

Церковь "Всех скорбящих Радость"
10:27 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: lavra.ua

Новости Украины: Икону "Георгия Победоносца", которую накануне украли в Киево-Печерской лавре нашли при попытке продать иностранным туристам на территории Верхней Лавры.

Украденную в Киево-Печерской лавре икону "Георгия Победоносца" пытались продать иностранным туристам. Об этом говорится на сайте Лавры.

"Икона святого великомученика Георгия Победоносца была украдена из храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Священнослужители Лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы. В этот же день украдена икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры. Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, воры унесли икону Георгия Победоносца. Кража произошла во второй половине дня. Пропажу иконы заметили служители и обратились в полицию. В последствии, появилось фото подозреваемого. На видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал и потихоньку снял икону со стены. Потом вор упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан, смог незаметно вынести украденное с территории Лавры. 

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Новости Украины, Икона Георгия Победоносца, Киево-Печерская лавра, Кража, Нашли, Попытка, Продажа иностранным туристам.
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