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В КМИС выяснили, готовы ли жители Киева переизбрать мэром Кличко

Виталий Кличко
10:53 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: По данным исследования Киевского института социологии около 30% киевлян поддержали бы кандидатуру мэра Киева Виталия Кличко, если бы выборы прошли в сентябре.

Тридцать процентов жителей столицы поддержали бы кандидатуру нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, если бы выборы состоялись в середине сентября. Такие данные приведены в результатах исследования общественно-политических настроений жителей города Киев, который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел в первой половине сентября.

Так, в исследовании отмечается, что если бы выборы в киевский городской совет проходили в середине сентября, то изо всех жителей Киева в возрасте от 18 лет 30% проголосовали бы за Виталия Кличко. В то же время 12% респондентов поддержали бы Николая Томенко, 9,6% - Борислава Березу, 3,8% - Владимиру Бондаренко, 3,5% - Сергея Гусовского, 0,4% - Александра Мирного, 0,1% - Александра Пузанова.

При этом 25,5% опрошенных еще не определились, за кого проголосовали бы, 8,9% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов и испортили бы бюллетень, 3,4% - решили не участвовать в голосовании, а 0,8% - отказались отвечать на вопрос.

При этом в КМИС предполагают: если бы 25,5% опрошенных киевлян, которые еще не определились, за кого голосовать, не пришли бы на выборы, то участие в голосовании приняли бы около 62% всех избирателей.

Следовательно, голоса распределились бы таким образом: 48,8% киевлян проголосовали бы за Кличко, 19,5% - за Томенко, 15,7% - за Березу, 6,1% - за Бондаренко, 5,7% - за Гусовского, 0,6% - за Мирного, 0,2% - за Пузанова, а еще всего 3,5% поддержали бы других кандидатов.

Именно эти показатели, по мнению авторов исследования, являются ближайшими к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября и в них принимали участие именно эти кандидаты.

Как сообщалось, треть жителей столицы, опрошенных КМИС, положительно оценивают деятельность Виталия Кличко на посту мэра Киева. В мае 2014 года Кличко избрали мэром Киева, а в ноябре-2015 его переизбрали на эту должность с результатом 66,5%.

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Соответствующий опрос общественного мнения жителей столицы Киевский международный институт социологии проводил с 4 по 13 сентября 2018 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 800 респондентов в возрасте от 18-ти лет, проживающих в столице.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Выборы, Кандидатура, Мэр Киева, опрос киевлян, Поддержка.
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1 Комментарий
  • киев 28.09.2018 14:45

    на оболони нет горячей воды с начала апреля... все засрато, засцано и разбито... дома не ремонтируются по 30 лет, лифты не работают... тарифы на жкх и на проезд растут постоянно... в городе тотальная коррупция... опять голосовать за этого долбодятла???

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