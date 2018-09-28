В столичном метро ограничат вход в ряд станций

В КП "Киевский метрополитен" предупреждают, что в воскресенье, 30 сентября, могут ограничить вход для пассажиров на расположенные неподалеку от НСК "Олимпийский" станции в связи с проведением концерта Энрике Иглесиаса.

"30.09, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" перед началом концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром в аккаунте метрополитена в Твиттер.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало открытие еще 7 турникетов, позволяющих осуществить оплату посредством банковской или любой другой бесконтактной карты, а также с помощью специальных мобильных приложений.