Кличко решил отремонтировать "уставший" Крещатик
Новости Украины: Виталий Кличко заявил, что в следующем году столичные власти планируют провести ремонт улицы Крещатик.
Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что следующим летом киевляне и гости столицы увидят обновленный Крещатик.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.
"Действительно, Крещатик сегодня находится в "уставшем" состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы", - сказал Кличко в эфире "Украинского радио".
Он признал, что проблем со столичными дорогами очень много.
По словам Кличко, за Крещатик пока не принимались, так как сейчас ремонтируют основные магистрали города.
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"Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, положен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица выглядит совершенно иначе", - заявил мэр столицы.
Кличко напомнил, что за предыдущие 2 года в Киеве капитально отремонтировали более 500 км дорог и проездов. В этом году планируют обновить 300 км.
Всего в Киеве около 1667 км дорог.