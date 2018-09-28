Кличко решил отремонтировать "уставший" Крещатик

Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что следующим летом киевляне и гости столицы увидят обновленный Крещатик.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Действительно, Крещатик сегодня находится в "уставшем" состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы", - сказал Кличко в эфире "Украинского радио".

Он признал, что проблем со столичными дорогами очень много.

По словам Кличко, за Крещатик пока не принимались, так как сейчас ремонтируют основные магистрали города.

"Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, положен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица выглядит совершенно иначе", - заявил мэр столицы.

Кличко напомнил, что за предыдущие 2 года в Киеве капитально отремонтировали более 500 км дорог и проездов. В этом году планируют обновить 300 км.

Всего в Киеве около 1667 км дорог.