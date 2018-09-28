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Во Львове разыскивают водителя, который сбил коляску с ребенком

ДТП
12:36 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: 112 Украина

Новости Украины: 27 сентября во Львове произошло ДТП, в результате которого водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места происшествия.

Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком и скрылся с места ДТП. Ребенка с ушибами госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 14.20 на проспекте Червоной Калины вблизи рынка «Народный» во Львове. Неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, Toyota, на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина. В коляске находилась девочка 2017 года рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места преступления скрылся ", - говорится в сообщении.

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В правоохранительных органах принимают меры для установления личности водителя и места нахождения автомобиля, которым был совершен наезд. Всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, а также установить личность водителя-беглеца, просят звонить на оперативную линию 102.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Львов, Полиция, Происшествие.
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