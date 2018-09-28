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Массовое отравление водой в Макеевке: количество пострадавших продолжает расти

В Макеевке массовое отравление водой
12:55 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: 112 Украина

Новости Украины: В Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой - госпитализироваы 100 человек.

В оккупированной Макеевке количество пострадавших от отравления питьевой водой продолжает расти. Уже более 100 пострадавших, среди них и дети.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Известно, что в Макеевке закончились запасы хлора, определенное время воду в водопроводе не очищали, вероятно это и могло стать причиной отравления. Впоследствии для дезинфекции начали применять марганец.

С рвотой, болью в животе и повышенной температурой люди начали обращаться к медикам еще несколько дней назад. Все они пили воду из-под крана, которая имела неприятный запах.

"У них закончился хлор и они начали искать, чем можно дезинфицировать воду. Определенный период не было никакой дезинфекции, поэтому тогда нужно было совсем отключить воду. А они сделали объявление на центральном сайте, чтобы люди 5-7 минут прокипятили воду и все",– рассказал Лисянский.

Отравление водой в Макеевке: пострадавших уже 87

А впоследствии он написал в соцсети: "Данный случай ярко показывает, что у людей, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, полностью отсутствует право на жизнь".

Напомним, 26 сентября стало известно, что в Макеевке на оккупированной Донетчине произошло массовое отравление людей питьевой водой из-за неисправной системы ее дезинфекции. Сначала в больницу попали 39 человек, среди которых было 2 детей. Впоследствии стало известно, что количество людей госпитализированных вследствие отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке увеличилось.

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Новости Украины, Донецкая область, Макеевка, Массовое отравление, Массовое отравление водой.
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