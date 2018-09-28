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В Киеве наркоман взял в заложники мать - женщину освобождал спецназ

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Злоумышленника задержали и передали медикам
13:06 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: kiev.informator.ua

Новости Украины: В Киеве парень под наркотиками взял в заложники собственную мать, раненую женщину освобождал спецназ КОРД.

В Киеве на ул. Строителей парень, вернувшись домой под влиянием наркотиков, взял в заложники собственную мать - закрыл квартиру изнутри и не выпускал ее, угрожая ножом. Об этом сообщает "Информатор".

На место происшествия прибыли несколько экипажей полиции, бригады "скорой помощи" и спецназ КОРД. Сам инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. Во дворе, у входа в подъезд, лежали осколки стекла и разбитый вазон с цветами.

Возможно, женщина пыталась таким образом сообщить о том, что ей нужна помощь. Полиция оцепила квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках. Он успел нанести несколько порезов матери, но, к счастью, все обошлось.

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Соседи рассказали, что семья, в которой произошел инцидент, спокойная, но закрытая. Юношу задержали и передали медикам. Врачи констатировали, что молодой человек находился под воздействием сильных наркотических препаратов.

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Новости Украины, Киев, КОРД, Происшествие, Спецназ.
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