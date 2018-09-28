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В Сумах вспышка менингита: заболели десять детей

Иллюстративное фото
14:39 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины: В школах Сума менингитом заболели десять детей, все в состоянии средней тяжести.

В Сумах менингитом заболели сразу десять подростков. Все из разных школ, их состояние средней тяжести. Среди родителей началась паника. В одной из школ, где с менингитом госпитализировали сразу двух учеников, на занятия не явился целый класс, говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, медики успокаивают: тяжелых случаев или осложнений нет, детей уже готовятся перевести из реанимации в обычное отделение. О вспышке инфекции, утверждают, тоже речи не идет: это сезонный рост заболеваемости, его наблюдают каждые пять лет. По предварительным выводам, возбудителем болезни стал энтеровирус, который у детей со слабым иммунитетом и спровоцировал менингит.

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"Это не менингококковый менингит, это не менингококковая инфекция, которая требует карантинных мер. Все 10 детей, находящихся в стационаре, – из разных учебных заведений. Данная ситуация не может трактоваться как вспышка инфекции, а есть спорадические случаи, которые наблюдаются во время сезонности данного заболевания", - сообщила заместитель главного врача Сумской детской клинической больницы им. Святой Зинаиды Виктория Бугаенко.

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Новости Украины, Заболевания, Инфекция, Менингит, Сумы.
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