Американцу не удалось незаконно попасть из Украины в РФ на свидание

Сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань в Харьковской области обнаружили и задержали гражданина США, который пытался пересечь госграницу с Россией на велосипеде вне пункта пропуска.

"Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника. При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой", - сообщает в пятницу пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Из-за невозможности получить российскую визу законным путем гражданин США приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска.

За попытку нарушения госграницы Украины мужчина привлечен к административной ответственности. Его дальнейшую судьбу решит суд.