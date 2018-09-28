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Открыто дело о незаконной приватизации бассейна "Чайка" в Киеве
16:21 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости Украины: Прокуратура открыла уголовное производство относительно законности приватизации бассейна "Чайка".
По результатам обращения столичной власти прокуратура открыла уголовное производство относительно законности приватизации бассейна "Чайка" на территории Сырецкого парка.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.
Кличко напомнил, что здание бассейна "Чайка" было приватизировано в 2001 году, после этого его закрыли, и уже много лет помещение разрушается.
"Мы обратились к владельцу, чтобы он вернул бассейн в коммунальную собственность или за свой счет отремонтировал объект. Мы знаем о планах построить здесь небоскреб на 25 этажей. И не допустим этого. Здесь будет бассейн. Мы вернем помещения общине", - заявил мэр.
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