Открыто дело о незаконной приватизации бассейна "Чайка" в Киеве

По результатам обращения столичной власти прокуратура открыла уголовное производство относительно законности приватизации бассейна "Чайка" на территории Сырецкого парка.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Кличко напомнил, что здание бассейна "Чайка" было приватизировано в 2001 году, после этого его закрыли, и уже много лет помещение разрушается.

"Мы обратились к владельцу, чтобы он вернул бассейн в коммунальную собственность или за свой счет отремонтировал объект. Мы знаем о планах построить здесь небоскреб на 25 этажей. И не допустим этого. Здесь будет бассейн. Мы вернем помещения общине", - заявил мэр.