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Выдачу венгерских паспортов в Закарпатье квалифицируют как госизмену

Выдачу венгерских паспортов в Закарпатье расследуют как госизмену
17:03 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по умышленным действиям граждан Украины в ущерб безопасности страны.

Правоохранители расследуют уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области по статье о государственной измене.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области 28 сентября.

Отмечается, что прокуратура по сообщениям в средствах массовой информации внесла сведения в Единый реестр и зарегистрировала уголовное производство по умышленным действиям граждан Украины в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, указывающее на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украина - государственная измена.

Речь идет о видео, в котором граждане Украины, клянясь в верности другому государству получают паспорта граждан Венгрии.

При этом, должностные лица учреждения где происходили события, рекомендовали скрывать факт получения иностранного гражданства от государственных структур Украины.

Осуществление досудебного расследования поручено СО УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщалось, в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегово.

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Новости Украины, Венгрия, Госизмена, Гражданство, Закарпатская область, Закарпатье, Паспорта.
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