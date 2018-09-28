В Киеве на пассажиров маршрутки напали с оружием из-за "похищенного" ребенка

В Киеве полицейские остановили маршрутный автобус, где возник конфликт между пассажирами из-за якобы похищения ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня на 102 поступила информация от мужчины о том, что его нетрезвый товарищ сообщил: в маршрутке сообщением "Киев-Городище" едет мужчина, который похитил ребенка и хочет продать ее на органы. Обратилась также женщина с сообщением, что ее мужу, едущему в маршрутке с полуторагодовалым сыном, двое неизвестных угрожают пистолетом и ножом", - говорится в сообщении.

При отработке вызова возле станции метро "Выдубичи" патрульные полицейские остановили маршрутку для установления всех обстоятельств происшествия.

"Предварительно известно, что отец с сыном ехали в маршрутке, в которую по дороге подсели двое нетрезвых мужчин и начали обвинять его в похищении ребенка. В разговор вмешалась женщина, которую злоумышленники толкнули: в результате у нее синяк на лице. При этом нетрезвые пассажиры продемонстрировали оружие. Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, предварительно — травматические", - уточняется в сообщении.

Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия. Киевская местноаяпрокуратура №9 завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в совершении в течение года серии краж школьного оборудования и техники из детских учебных заведений столоцы.