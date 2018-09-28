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Украинский IТ-рынок за год вырос до $4 миллиардов

Украинский IТ-рынок за год вырос до $4 миллиардов
18:01 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Предолагается, что рост рынка в этом году составит около 20%.

По оценке GlobalLogic, в Украине рост IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на данные конференции Lviv IT Arena 2018. 

Оценивать ИТ-рынок в Украине достаточно сложно, поскольку большинство компаний на нем непубличные и не открывают свою финотчетность. Мы знаем количество людей, работающих в этой индустрии - по последним данным их около 20 тыс, сообщают в компании.

По статистике, обнародованной государством, объем финансирования, поступающего в Украину от продажи IТ-сервисов за рубеж, составляет около 3,5 млрд долларов. Но еще есть и внутренний рынок. Поэтому я считаю, что цифра в $3,5 млрд долларов довольно занижена.

Предолагается, что рост рынка в этом году составит около 20%.

По оценкам компании, ИТ-рынок Украины переживает существенную нехватку квалифицированных кадров и инженерных талантов.

Второй существенной проблемой украинского ИТ-рынка является отсутствие зрелой продуктовой индустрии при достаточно сильно развитом рынке ИТ-аутсорсинга.

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Новости Украины, IT-рынок, Конференция, Львов, Продажи.
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