Украинский IТ-рынок за год вырос до $4 миллиардов

По оценке GlobalLogic, в Украине рост IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на данные конференции Lviv IT Arena 2018.

Оценивать ИТ-рынок в Украине достаточно сложно, поскольку большинство компаний на нем непубличные и не открывают свою финотчетность. Мы знаем количество людей, работающих в этой индустрии - по последним данным их около 20 тыс, сообщают в компании.

По статистике, обнародованной государством, объем финансирования, поступающего в Украину от продажи IТ-сервисов за рубеж, составляет около 3,5 млрд долларов. Но еще есть и внутренний рынок. Поэтому я считаю, что цифра в $3,5 млрд долларов довольно занижена.

Предолагается, что рост рынка в этом году составит около 20%.

По оценкам компании, ИТ-рынок Украины переживает существенную нехватку квалифицированных кадров и инженерных талантов.

Второй существенной проблемой украинского ИТ-рынка является отсутствие зрелой продуктовой индустрии при достаточно сильно развитом рынке ИТ-аутсорсинга.