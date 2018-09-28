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Более 700 пассажиров эвакуированы с поезда Киев - Мариуполь

Киевский ж/д вокзал
20:23 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция на железнодорожном вокзале в Киеве проверяет поезд "Киев-Мариуполь" после сообщения о минировании.

Сотрудники полиции проверяют на киевском железнодорожном вокзале поезд сообщением "Киев - Мариуполь" на наличие взрывчатки после поступившего анонимного сообщения о его минировании.

"Сотрудники полиции эвакуировали более 700 пассажиров, проводится тщательная проверка поезда и прилегающей к нему территории", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

Сообщение о минировании поступило в 18:42 на спецлинию 102. На место события выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского райуправления полиции, взрывотехники и кинологи. Информация зарегистрирована в журнале единого учета территориального управления полиции.

Согласно расписанию на сайте "Укрзализныци", речь идет о ежедневном поезде №104, который должен был отправиться из Киева в 18:55.

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Новости Украины, Киев, Киев-Мариуполь, Киевский вокзал, Полиция, Укрзализныця.
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