Антимайдановец Топаз освобожден из СИЗО по "закону Савченко"

"Антимайдановец" Игнат Кромской, известный под прозвищем Топаз, которого Октябрьский райсуд Харькова постановил освободить из-под стражи по так называемому закону Савченко, уже покинул СИЗО.

Это подтвердил по телефону адвокат Кромского Александр Шадрин.

По его словам, Кромской уже вышел из СИЗО и уехал в такси "на отдых".

В самом суде пояснили, что было рассмотрено ходатайство адвоката о пересмотре сроков содержания Кромского под стражей в соответствии с "законом Савченко", и суд "учел доводы защиты и принял решение о его немедленном освобождении".

Затем постановление об освобождении было передано в СИЗО, куда Кромского доставили после заседания суда.

Ранее один из адвокатов Кромского Дмитрий Горшколепов 28 сентября написал в Facebook, что Октябрьский райсуд Харькова пересчитал сроки содержания Игната Кромского и принял решение отпустить его на свободу.

Кромской в феврале 2014 был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. 28 марта 2014 г. он был задержан в рамках уголовного дела по факту захвата здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года.

29 марта 2014 суд в Харькове посадил его под домашний арест, но он бежал, срезав электронный браслет. В апреле сотрудники СБУ задержали его в Донецке.

В сентябре суд избрал ему личное обязательство в качестве меры пресечения. В ноябре Кромской не явился по вызову в суд. В декабре он задержан при попытке побега в РФ и взят под стражу.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области, признав виновным 31-летнего Кромского в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины), и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Кромской также должен заплатить балансодержателю КП "Госпром" 700 тыс. грн в качестве компенсации за пожар, произошедший весной 2014 года в здании Харьковской ОГА.

12 июля Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Согласно принятому в ноябре 2015 года "закону Савченко" в случае приговорения лица к лишению свободы суд засчитывает срок предварительного заключения в срок отбытия наказания покарання из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы".

21 июня 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и засчитывания срока предварительного заключения", которым отменяется "закон Савченко".