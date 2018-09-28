В КГГА ожидают субвенции Минфина для соглашения с "Нафтогазом"

Киевская власть ожидает выплату Министерством финансов средств из госбюджета для погашения разницы в тарифах на газоснабжение.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба мэра.

По словам Кличко, как только будет подписано соглашение с НАК "Нафтогаз", коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сразу возобновит поставки горячей воды в 3 тысячи столичных домов.

"Мы вышли на финишную прямую в вопросе подписания соглашения с НАК "Нафтогаз". Для этого Министерство финансов должно выплатить субвенцию на погашение разницы в тарифах. Это позволит заключить мировое соглашение с "Нафтогазом". После этого, максимум, за 10 дней, в квартирах киевлян будет горячая вода. Я хочу извиниться за то, что длительное время большое количество киевлян не получают горячую воду. Мы делаем все, что от нас зависит", - сказал Кличко.

Как сообщалось, 25 сентября на расширенном заседании коллегии КГГА заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев отметил, что в столице единственной нерешенной проблемой, связанной с началом отопительного сезона, остается ситуация с газоснабжением. "Сейчас единственный шаг остается - это финансирование разницы в тарифах из государственного бюджета. Согласно последним данным Министерства финансов, приняты все нормативные документы, и сейчас ожидаем транш 729 млн грн, чтобы сбалансировать задолженность и чтобы избавиться от штрафных санкций, которые насчитал "Нафтогаз" компании "Киевэнерго". Сейчас вопрос заключения договоров - его сроки измеряется в днях", - отметил Пантелеев.