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Отчет ОБСЕ: За минувшие сутки на Донбассе зарегистрировано более 100 взрывов

ОБСЕ
23:39 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала более 100 взрывов на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за сутки зафиксировали более 100 взрывов на Донбассе, преимущественно в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 26 сентября по 19:30 27 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, около 100 взрывов против около 90", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали нарушение режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции, Гнутово, Чермалыка, Светлодарска и Ясиноватой.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)", - заявили в миссии.

В Луганской области огневая активность замечена в районе Кряковки и Золотого.

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Новости Украины, Взрывы, Донбасс, ОБСЕ, ОРДЛО.
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