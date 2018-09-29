Отравление водой в Макеевке: МинВОТ обратилось к ОБСЕ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направило обращение в СММ ОБСЕ с просьбой направить наблюдателей в оккупированную Макеевку для выяснения причин отравления местных жителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Хлор для многих фильтровальных станций КП "Вода Донбасса" в качестве гуманитарной помощи предоставляется международными миссиями, в частности, Международным комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Указанные миссии не совершали доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор для очистки воды на этой станции поставлялся с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по данным из открытых источников известно, что в настоящее время с признаками отравления госпитализированы около 100 человек, однако оккупационные власти скрывают точное количество пострадавших.

"Поскольку представители органов власти Украины не имеют доступа на оккупированные территории, МинТОТ было направлено обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой направить представителей миссии к месту вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынужденно проживать на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки "массово начали поступать обращения с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

По данным представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, причиной массового отравления жителей оккупированной Макеевки Донецкой области стала частичная дезинфекции питьевой воды марганцем. "Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем ... Именно такая причина того, что произошло", - заявил Лисянский.