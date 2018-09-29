В Одессе неизвестные обстреляли инкассаторскую машину и похитили более 3 млн грн

В Одессе неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторской службы, ранив при этом двоих сотрудников инкассаторской фирмы, и забрав 3 млн гривень, скрылись с места ЧП, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области в пятницу.

"Предварительно установлено, что злоумышленники, во время инкассации денег, совершили разбойное нападение на сотрудников частной фирмы, которая обслуживает пункты обмена валют. Завладев деньгами в сумме более трех миллионов гривен, неизвестные скрылись на автомобиле иностранного происхождения. Во время нападения один инкассатор ранен в ногу, другой - в бедро. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в информации

С целью задержания преступников правоохранители ввели в действие план "Сирена".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы во главе с руководителями полиции и прокуратуры.

"События квалифицированы по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В пресс-службе полиции Одесской области не уточняют более детальную информацию о месте происшествия и другие подробности ЧП.

В то же время местное интернет-издание "Думская" сообщает, что ЧП произошло примерно в 20:00 в центре Одессы, на углу Софиевской и Торговой. Разбойники, похитив крупную сумму, скрылись на автомобиле "Лексус" бежевого цвета.

Кроме того, со ссылкой на информацию горздрава, в заметке уточняется состояние раненых инкассаторов: "В горздраве говорят, что состояние одного крайне тяжелое, он в операционной. У второго — средней тяжести".