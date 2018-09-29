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КГГА представит е-билет для проезда в общественном транспорте в течении месяца
05:48 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости Украины: Кличко пообещал, что е-билет для проезда в общественном транспорте Киева представят в течение месяца.
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в течение месяца столичная власть представит единый электронный билет для проезда в общественном транспорте.
"В течение месяца мы представим электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города. И им будет очень удобно пользоваться ", - цитирует мэра пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Также В.Кличко добавил, что на сегодняшний день электронные системы контроля над проездом в общественном транспорте - валидаторы - уже заканчивают устанавливать. Однако есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца.
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