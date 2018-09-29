30 сентября в Киеве состоится празднование Европейского дня языков

В помещении Британского Совета и Goethe-Institut в Киеве 30 сентября состоится празднование Европейского дня языков.

Об этом во время пресс-конференции рассказал координатор Украинско-немецкого года языков 2017/18 Владимир Волык, сообщает корреспондент Укринформа.

"Организаторами Европейского дня языков в этом году являются 7 партнеров: Британский Совет в Украине, Goethe-Institut в Украине, Французский институт, Итальянский институт культуры в Украине, Чешский центр в Украине, Польский институт в Киеве и Посольство Венгрии в Украине", - сказал Волык.

"Начинается наша программа с инфостендов участников Европейского дня языков. С 12 до 18 часов пройдут активности Украинского общества глухих, где можно познакомиться с языком жестов", - отметил Волык.

По его словам, в рамках мероприятия можно будет узнать о возможности обучения в Европе, а именно: в Германии, Чехии, Польше, Франции, Венгрии и Великобритании, а также ознакомиться с возможностями получения стипендий в этих странах.

Также состоятся показы фильмов на иностранных языках и пробные уроки.

"В помещении Британского Совета запланированы французские истории для детей, мастер-классы по мастерству художественного перевода на польский язык, пение на итальянском языке, ознакомление с наследием ЮНЕСКО в Италии, мастер-класс для детей на чешском языке. Во дворике у нас будет европейское кафе с различными национальными кухнями, будет выставка о польском языке и другие мероприятия", - сказал Волык.

Как отметила координатор творческих программ Британского Совета Дарья Москалевич, Европейский день языков отмечается ежегодно с 2001 года по инициативе Совета Европы с целью способствовать и популяризировать многоязычие в Европе.

Во время празднования Европейского дня языков можно будет ознакомиться с деятельностью культурных институтов и многообразием их предложений, посетить информационные мероприятия относительно учебы в этих странах, пройти пробные уроки европейских языков для детей, подростков и взрослых, провести эксперименты по естествознанию, используя иностранный язык.

В Украине празднование Европейского дня языков состоится при поддержке EUNIC - сети национальных институтов культуры Европейского Союза и финансируется программой ЕС Culture Bridges, которая реализуется Британским Советом в Украине.