МинВОТ призвало ОБСЕ разобраться с отравлением в Макеевке

Оккупационная власть Донецкая скрывает точное количество пострадавших в Макеевке в результате загрязнения воды.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПО) Украины направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой направить своих представителей в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления, сообщает МинВОТ.

"По данным из открытых источников, известно, что на сегодняшний день с признаками отравления госпитализированы около 100 человек, однако оккупационная власть скрывает точное количество пострадавших...

Поскольку представители органов власти Украины не имеют доступа на оккупированные территории, МинВОТ было направлено обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой направить представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Ранее, 26 сентября, стало известно о вспышке инфекционных заболеваний среди местного населения в оккупированной Макеевке Донецкой области. По сообщениям СМИ, одной из версий отравления может быть качество питьевой воды (загрязнение).

В МинВОТ считают - если рассматривать данную версию, то причиной могло стать нарушение технологического цикла очистки воды или попадание в системы водоснабжения опасных веществ, в том числе химических.

В украинском министерстве заметили, что очистка воды, которая подается в городские сети водоснабжения, осуществляется на Макеевской фильтровальной станции, которая находится на оккупированной территории. Эта фильтровальная станция входит в состав коммунального предприятия Донецкой области "Компания "Вода Донбасса". Воду для потребления населения очищают с использованием хлора.

"Хлор для многих фильтровальных станций КП "Вода Донбасса", в виде гуманитарной помощи, предоставляется международными миссиями, в частности, Международным Комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Эти эмиссии не осуществляли доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор для очистки воды на этой станции поставлялся с территории Российской Федерации", - рассказали в МинВОТ.