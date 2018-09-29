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Президент Украины: Резолюция ООН по Крыму точно будет принята

Петр Порошенко
12:32 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко на открытии X Международного экономического форума в Харькове заявил о своей уверенности в принятии резолюции ООН по Крыму.

Организация объединенных наций примет резолюцию по вопросу признания России страной-оккупантом.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на открытии X Международного экономического форума в Харькове.

"Нам многое удалось. Россия по-прежнему находится в изоляции, и это было четко продемонстрировано в ООН. Вместе с тем, Украина является одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств. ...Точно будет принята резолюция Организации Объединенных Наций, резолюция по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что лидеры многих государств - премьер Великобритании Терез Мэй, президент Польши Анджей Дуда, лидеры скандинавских и балтийских стран и многие другие продемонстрировали необходимость усиления поддержки в мире Украины.

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Новости Украины, ЕС, Крым, Петр Порошенко, Россия, Харьков.
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