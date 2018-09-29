Порошенко: Каждый день сумма долга России растет на полмиллиона

Петр Порошенко заявил, что за каждый день, когда Россия не выплачивает Украине компенсацию за недопоставку газа согласно решению Стокгольмского суда, сумма платежа возрастает на полмиллиона долларов.

Об этом он рассказал, выступая на Международном экономическом форуме в Харькове.

"Мы пошли в Стокгольмский арбитраж и выиграли 4,6 млрд долларов, которые, благодаря этому контракту (с Газпромом - ред.), были переплачены РФ, стране-агрессору. Сегодня пусть и не надеются (россияне на невыплату - ред.) - эта сумма в Украину поступит в полном объеме! Нет, простите, придет даже больше, потому что каждый день, который Россия не платит, на полмиллиона долларов сумма платежа возрастает", - сказал Порошенко.

Глава государства также заверил, что у него нет ни одного сомнения, что эта сумма поступит в ближайшее время.

Ранее Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования Нафтогаза по иску к российскому Газпрому. НАК добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 млрд долл. в интересах Нафтогаза.

Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом. В свою очередь, Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с Газпрома 2,6 млрд долл.

Позднее Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил действие исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа, однако в сентябре отменил это свое решение.