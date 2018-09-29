Президент обнародовал закрытые данные о терактах на оборонных заводах
Новости Украины: Выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, президент рассказал о работе спецслужб по предотвращению терактов.
Президент раскрыл данные о предотвращении терактов на оборонных заводах
Президент Петр Порошенко заявил о предотвращении силовиками большого количества террористических актов в Украине, в том числе подрыва предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом он рассказал, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.
"Могу сейчас обнародовать закрытую статистику, что усилиями в том числе СБУ, прокуратуры, других силовых подразделений остановлена подготовка большого количества террористических актов", - отметил Порошенко.
По его словам, планировались, в частности, подрывы мест массового скопления граждан и предприятий оборонного комплекса.
Также Президент добавил, что 18% таких терактов планировалось провести в Харьковской области.