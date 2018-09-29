Президент обнародовал закрытые данные о терактах на оборонных заводах

Президент раскрыл данные о предотвращении терактов на оборонных заводах

Президент Петр Порошенко заявил о предотвращении силовиками большого количества террористических актов в Украине, в том числе подрыва предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он рассказал, выступая на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.

"Могу сейчас обнародовать закрытую статистику, что усилиями в том числе СБУ, прокуратуры, других силовых подразделений остановлена подготовка большого количества террористических актов", - отметил Порошенко.

По его словам, планировались, в частности, подрывы мест массового скопления граждан и предприятий оборонного комплекса.

Также Президент добавил, что 18% таких терактов планировалось провести в Харьковской области.