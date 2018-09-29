В Мариуполе разместят региональный центр авиации МВД

Один из региональных центров авиации расположится в Мариуполе, сообщил министр внутренних Арсен Аваков.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировки тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - сказал министр во время открытия Центра безопасности граждан в Мариуполе, сообщается на сайте МВД.

А.Аваков отметил, что в нынешнем году подразделения МВД получат первые четыре вертолета французской фирмы "Airbus Helicopters". "В течение двух лет эта система заработает по всей стране", - сказал он. Пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.